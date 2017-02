Projeto ‘Melhor Idade’ oferece atividades gratuitas em Santo André

Ao chegar na terceira idade muita gente acabado sendo levada pela tristeza. Tristeza por não trabalhar mais, por não ter mais os filhos por perto ou pelas mudanças no corpo e na saúde. “Meu filho entrou em depressão e fui entrando junto, mas foi aqui que consegui melhorar”, contou Gerolina dos Santos Lima, 59 anos, uma das frequentadoras do projeto Melhor Idade, em Santo André.

Toda quarta-feira, às 14h, mais de 50 pessoas, em sua maioria mulheres, se reúnem para, gratuitamente, aulas de artesanato, ginástica, gastronomia, massoterapia e terapia em grupo. O projeto, voltado para a terceira idade, começou em 2012 e agora em dezembro completa um ano de atividades. “Começamos com cerca de meia dúzia de pessoas. Hoje temos 12 voluntários e queremos expandir”, destacou Lucia Pastorini, coordenadora do projeto.

Uma das atividades de maior sucesso entre as frequentadoras é o ‘Dia da Beleza”, que ocorre uma vez por mês. Na data são oferecidos manicure, depilação e tratamento no cabelo. “Fico doida quando chega o dia. Vir aqui me mudou muito. Era tímida, acanhada e caseira. Me sinto muito bem aqui”, afirmou Vasty de Almeida, 74. Como muitas das participantes possuem dificuldades de locomoção, os organizadores se unem para buscar algumas das senhoras e senhores na residência. Segundo Lucia, alguns só saem de casa dessa forma. O grupo ainda organiza passeios curtos e já levou os integrantes para locais como a Sabina Escola Parque, também em Santo André.

“Adoro as aulas de artesanato. Aprendi a fazer bolsas de tecido e com caixas de leite. Por enquanto estou fazendo só para mim mesma. Fiz muitas amizades aqui”, ressaltou Eunice da Silva, 58. Para trabalhar também a parte emocional, o projeto traz uma psicóloga no que chamam de “Dia do Fale À Vontade”, como uma espécie de terapia em grupo. “Muitas ficam sozinhas em casa a semana inteira, e acabam ficando isoladas”, explicou Lucia.

Além de novos participantes o projeto espera também atrair mais voluntários para 2014. “Acho ótimo doar um pouquinho de mim. É sempre uma tarde muito prazerosa. Elas saem daqui muito satisfeitas”, disse uma das voluntárias, Maria Sobreiro, 60, que participa do Dia da Beleza fazendo as unhas das senhoras. O local possui até um voluntário mirim, Humberto de Almeida, 9 anos. “Ajudo em tudo. Os outros voluntários, a carregar coisas, arrumar o som”, contou orgulhoso.

Os encontros ocorrem na avenida Itamarati, 105, na Vila Curuçá, no espaço de uma igreja evangélica. No entanto, Lucia faz questão de reforçar que o projeto não é de cunho religioso e, por isso, muitas das participantes não pertencem à igreja. “Queremos, no futuro, oferecer atividades diárias e em período integral, como uma espécie de escola-dia. Também queremos adquirir um ônibus para buscar e levar os frequentadores que não podem vir sozinhos”, destacou Lucia. O grupo voltará às atividades no dia 29 de janeiro.