Hospital Nardini ganha enxoval e camareiras

A Prefeitura de Mauá entregou ontem (12) o novo enxoval hospitalar do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, dando início ao trabalho de camareiras no local. O prefeito Donisete Braga (PT), aproveitou para lembrar que o complexo receberá R$23 milhões do governo federal, totalizando R$ 39 milhões em recursos para melhorias e reformas. “Isso sem contar com as emendas parlamentares. Queremos mudar a imagem de abandono que o Nardini tinha”, destacou Braga.

“Essa ação está coroando um ano de muitas mudanças na perspectiva de qualificar, reorganizar e humanizar o hospital”, ressaltou a secretária de Saúde do município, Lumena Furtado. A secretária enumerou as ações de 2013, começando pela intenção de transformar o local em um hospital de ensino e que, para isso, já foi aprovada cinco residências médicas no complexo. A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma das áreas que já passou por readequação, mas espera a reforma total da maternidade para abrir uma UTI definitiva.

Lumena explicou que a administração preferiu criar um projeto global de reforma em vez de fazer pequenas alterações. “Resolvemos não fazer ‘puxadinho”, definiu a secretária. No entanto, Donisete esclareceu que mesmo assim a reforma passará por etapas para não atrapalhar o atendimento.

Além dos R$23 milhões do Ministério da Saúde, o hospital contará com R$ 6,5 milhões para reforma do pronto-socorro do local. “O valor virá do governo estadual. Tenho falado semanalmente com o pessoal do Estado e têm sinalizado positivamente.Espero que ainda este ano seja liberado”, completou Lumena que também anunciou a ampliação da informatização do hospital.

Lençol

“Antigamente, tinha gente que precisava trazer o lençol de casa. É uma questão de humanização”, destacou o prefeito a respeito da entrega de roupa de cama. Segundo Morris Souza, superintendente do Nardini, a aquisição foi de 7.252 peças de enxoval, custando R$ 200 mil, mais 500 de uniforme, com custo de R$ 26 mil, para as dez novas camareiras do hospital. As profissionais também receberam cinco carrinhos para transporte de materiais, com gasto de R$10 mil.

“Essa era uma parte muito criticada, juntamente com a segurança do hospital”, declarou Morris. O superintendente explicou que, incluindo a contratação de um novo serviço de segurança, todo o custo foi absorvido pelo próprio orçamento do Nardini. “Todo o trabalho para melhorar a hospitalidade foi construído durante o ano, reorganizando e fazendo economias importantes, que permitiram que chegássemos em um saldo dentro do contrato de gestão”, disse Souza.

Ao final do evento, Donisete reforçou que está cobrando mais recursos para a saúde de Mauá, já que a informatização total, por exemplo, ainda depende de verba. O prefeito também anunciou que os 11 novos profissionais cubanos do programa Mais Médicos serão recebidos na cidade na próxima segunda-feira (16).