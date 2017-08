Diadema ganha nova clínica integrada de saúde no Centro

DIADEMA – Com a inauguração da Fi­sio&Forma, os moradores de Diadema contam com mais um centro de ortopedia, acupuntura, dermatologia, pneumologia, fisioterapia esportiva e ortopédica desde segunda-feira (22). Apesar de particular, a policlínica cobra preços acessíveis da população.

“As sessões de acupuntura vão custar a partir de R$ 20”, informou o coordenador e fisioterapeuta Kalil Zipperer Novo. Em breve o local também deve aceitar consultas por convênio médico.

Pacientes interessados em preparação física e recuperação terão uma moderna infraestrutura com equipamentos especializados, como esteira e bicicleta, dispostos em 300 m². “O que nós buscamos nesse espaço é a qualidade no atendimento”, disse Novo, que também atende na Santa Casa de Misericórdia de Diadema.

A clínica fica localizada na avenida Nossa Senhora das Vitórias, 300. Centro – Diadema. Informações pelo telefone 2375-5543.