OAB de Diadema vai levar nova denúncia ao Ministério Público

A União Sindical dos Trabalhadores (UST) protocolou, na última sexta-feira (12), na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Diadema, ofício contendo possíveis irregularidades no transporte público da cidade. No documento, dirigentes sindicais reclamam do sistema e criticam o prefeito Lauro Michels (PV) por não ter encaminhado a planilha de custos do transporte coletivo solicitada no começo do ano. A entidade pretende analisar o dossiê antes de encaminhá-lo ao Ministério Público.

“Recebemos o documento oficialmente e combinamos com a diretoria que, independentemente de qualquer situação, vamos encaminhá-lo ao MP. Agora, cabe ao promotor realizar a investigação e observar se há alguma irregularidade no sistema de transporte de Diadema”, afirmou a presidente da OAB de Diadema, Marilza Nagasawa, acrescentando que a subseção não tem legitimidade para investigar, nem pode emitir qualquer juízo de valor. “É por isso que vamos encaminhar ao órgão competente”, salientou.

Além das reclamações, a UST também pede a revogação do aumento de tarifa de R$ 3 para R$ 2,80, retorno das linhas de ônibus que atendiam a periferia, retirada das catracas dos terminais Diadema e Piraporinha, “O que fica evidente por tudo que foi exposto, é que nem a administração municipal, nem as empresas de transporte público parecem trabalhar com transparência em relação aos valores tarifários cobrados à população”, disse o presidente municipal da UST, Antônio Serafim da Costa.

Procurado pela reportagem do Diário Regional para comentar o assunto, o secretário de Transportes de Diadema, José Carlos Gonçalves, não foi encontrado até o fechamento da edição.

Essa será a segunda vez que a OAB vai ao MP protocolar suposta denúncia contra o atual governo. Em maio, a direção da subseção encaminhou dossiê da bancada do PT com eventuais suspeitas de irregularidades em materiais de publicidade feitos pela administração.

No fim do mês passado, o promotor de Justiça de Diadema, Guilherme Silva de Deus, instaurou inquérito civil para averiguar as suspeitas.