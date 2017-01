Sodiprom e Prefeitura de Diadema estudam nova parceria

A Sodiprom – Centro de Formação de Aprendizes de Diadema está retomando parceria com a prefeitura, visando à inserção de jovens no mercado de trabalho.

A entidade é voltada à educação e qualificação profissional do jovem aprendiz. A cada semestre, cerca de 250 adolescentes em situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos, entre 15 e 16 anos, recebem diversas capacitações e uma série de atendimentos para o pleno desenvolvimento pessoal e profissional.

Hoje, o porcentual de jovens que passam pela Sodiprom inseridos no mercado de trabalho é de 70% a 80%. Segundo a assistente social da Sodiprom, Renata Neves, com a renovação da parceira com a prefeitura, o número de beneficiados será ampliado. “A parceria com a prefeitura já existia. Há uns 13 anos foi interrompida, mas agora, o atual prefeito (Lauro Michels) está retomando o contato. Em princípio, está em fase de análise de contrato. Porém, acreditamos que será uma grande parceria, pois serão mais adolescentes que terão condições de entrar no mercado de trabalho, se desenvolvendo como cidadãos. Vemos grande potencial nesse acordo”, pontuou.

Segundo a assistente social, a organização não trabalha apenas a capacitação profissional do jovem. “Nosso objetivo principal é a formação cidadão, que os jovens saiam melhores do que entraram. Com perspectivas de futuro. Trabalhamos com o fortalecimento das famílias ao mesmo tempo que fazemos a capacitação voltada à parte administrativa de uma empresa. Trabalhamos também na questão da autoestima, no sentido do jovem se perceber quanto pessoa, e sua importância quanto cidadão”, destacou.

Formatura

Ontem (28), cerca de 240 jovens aprendizes da turma do primeiro semestre de 2013 receberam certificado em cerimônia no Poliesportivo Ayrton Senna, a qual contou com superprodução. Segundo o coordenador geral da entidade, Vagner Covolo, a instituição prima pela formação de bons profissionais. “A Sodiprom proporciona uma base sólida para os jovens se apoiarem no pleno desenvolvimento profissional”, disse o coordenador.

O presidente da Sodiprom, Mauro Rollo, destacou a importância da participação dos pais e colaboradores no trabalho desenvolvido pela instituição, que tem continuidade após o jovem se formar. “Nossos parceiros proporcionam que possamos continuar com o trabalho, procurando fazer sempre o melhor, que é o que passamos para nossos jovens”, ressaltou Rollo.

Os exemplos de que o trabalho do grupo traz resultados positivos são muitos. Porém, um se destacou em meio a várias histórias. “Um dos jovens, quando iniciou o curso, dizia que odiava as pessoas, que odiava o mundo. Que as pessoas eram ruins. No trabalho final ele apresentou um cartaz dizendo que aprendeu acreditar nas pessoas. Que era muito melhor amar do que continuar odiando todo mundo. Então, para mim, isso não tem preço”, afirmou.

Para ingressar na Sodiprom o interessado tem de preencher alguns requisitos: ter nascido 2º Semestre de 1998; estar cursando o ensino fundamental ou médio; ser residente em Diadema. As inscrições para o primeiro semestre de 2014 serão realizadas entre os próximos dias 12 e 23 de agosto.

A Sodiprom está localizada na rua Oriente Monte, 131 – Centro. Para mais informações, ligue 4056-6618.